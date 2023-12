Les travaux de la huitième réunion de l’Observatoire du patrimoine architectural et urbain dans les pays arabes, un mécanisme relevant de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) ont démarré lundi au siège de l’ALECSO avec la participation de spécialistes et experts de 18 pays arabes.

La réunion qui se poursuit jusqu’au 19 décembre examine les mécanismes de dynamisation de l’action de l’Observatoire et du Registre du patrimoine urbain arabe avec à l’ordre du jour une séance spéciale pour évaluer les dégâts portés au patrimoine architectural et urbain et élaborer des recommandations à ce sujet.

Le Directeur Général de l’ALECSO, Dr Mohamed Ould Omar, a souligné à l’ouverture de cette huitième réunion de l’Observatoire du patrimoine architectural et urbain dans les pays arabes que l’Organisation arabe tient à la poursuite des réunions de cet Observatoire qui constitue un cadre idoine pour la mise en oeuvre de nombreux projets et programmes liés à ce patrimoine dans les pays arabes.

Il a par ailleurs évoqué les dangers et les risques auxquels est exposé le patrimoine architectural et urbain, et qui se sont accrus au cours de l’année en cours en raison de catastrophes naturelles telles que le récent séisme dans la région d’Al Haouz au Maroc, les inondations dans la ville libyenne de Derna, sans oublier les menaces de conflits armés et de guerres comme c’est le cas au Soudan et à la Bande de Gaza dans les territoires palestiniens occupés.

D’autre part, il a tenu à mentionner que le programme d’action de l’Observatoire reposes sur plusieurs axes liés notamment à la diffusion, la promotion, la valorisation et le soutien technique et juridique outre la réalisation des plans, la révision des législations et le soutien des pays arabes à retirer leurs sites de la liste rouge de l’Unesco.

Dans son intervention, la ministre des affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi a souligné les efforts importants déployés pour préserver le patrimoine architectural et urbain en tant que partie intégrante du patrimoine des médinas et de leurs monuments historiques relevant que la prise de conscience quant à l’importance de cet héritage requiert nécessairement l’adoption d’une stratégie cohérente pour l’intégrer dans le processus de développement économique, social et culturel. Elle a par ailleurs souligné que son département soutient tous les efforts dans ce domaine en faisant de la sauvegarde du patrimoine et de sa valorisation une priorité dans ses orientations et stratégies .

Il est à noter que ces deux jours seront une occasion pour examiner également l’impact des conflits et des crises sur le patrimoine architectural et urbain dans plusieurs pays arabes dont la Palestine, la Libye, le Soudan, la Syrie et le Yémen.

Inauguré en octobre 2016, l’observatoire a pour objectif de préserver et de valoriser le patrimoine architectural et urbain dans les pays arabes pour être au centre du développement urbain durable dans la région arabe à l’horizon 2030.

Parmi ses prérogatives, c’est de veiller à assurer la coordination et la coopération avec les institutions et les organisations gouvernementales et non gouvernementales spécialisées dans ce domaine en vue d’échanger les données en matière de patrimoine et de contribuer à la mise en place des politiques susceptibles de préserver la mémoire des villes arabes.