Analyse du marché financier : L’euro résiste face au dollar malgré les défis actuels

L’euro tente aujourd’hui de se stabiliser face au dollar américain (EUR/USD) après les récentes pertes, enregistrant une hausse de 0,25% ce matin et se situant près du niveau de 1,09191.

L’euro cherche à reprendre ses gains ce matin malgré la pression à la baisse, résultant d’un repli plus marqué que prévu des sentiments positifs en Allemagne, en plus de la poursuite de la forte baisse des rendements obligataires.

Cependant, la faiblesse persistante du dollar américain et la baisse des rendements des bons du Trésor ont contribué à soutenir l’euro malgré les facteurs négatifs environnants.

La confiance dans l’économie allemande a de nouveau reculé après le rebond des trois derniers mois. L’indice du climat des affaires publié par l’Ifo a atteint 86,4, son niveau le plus bas depuis septembre dernier, se situant en dessous des attentes à 87,8.

Quant aux indicateurs secondaires, l’indice des évaluations actuelles a atteint son plus bas niveau depuis août 2020 à 88,5, également en dessous des attentes à 89,5. L’indice des attentes futures a interrompu sa série de hausses sur quatre mois pour tomber à 84,3, également en dessous des attentes à 85,8.

Concernant les secteurs d’activité, l’Ifo a indiqué dans son rapport que tous les secteurs, à l’exception des services, ont enregistré davantage de reculs dans les évaluations actuelles et sont devenus plus pessimistes pour la première moitié de l’année prochaine. La chute la plus remarquable a été celle de l’indice du climat des affaires dans le secteur de la construction, atteignant son niveau le plus bas depuis 2005.

Les craintes concernant le retour de l’inflation, les possibles resserrements monétaires qui pourraient en découler, la crise politique en Allemagne, ainsi que les tensions géopolitiques et l’aggravation des conflits au Moyen-Orient, continuent de peser sur le moral des chefs d’entreprise et rendent actuellement peu probable toute reprise de la croissance, comme l’ont souligné plusieurs rapports et sondages au cours des deux derniers mois malgré l’amélioration du moral à cette époque.

Dans le marché des obligations, la poursuite de la baisse des rendements empêche l’euro de maintenir ses gains sur le long terme. Les rendements des obligations allemandes à dix ans se rapprochent de leur plus bas niveau de clôture de cette année et annulent toutes leurs précédentes hausses, atteignant 2,002% aujourd’hui, leur plus bas niveau depuis mars et janvier derniers.

Cependant, une nouvelle baisse des rendements des obligations américaines pourrait contribuer à atténuer cet impact, alors que les rendements des bons du Trésor à dix ans atteignent des niveaux encore plus bas depuis juillet dernier, à 3,894%.

Par Samer Hassan

Analyste de marché et membre du département de recherche sur le marché au Moyen-Orient chez XS.com