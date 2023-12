L’Organisation Internationale de la Francophonie vient de lancer un appel à candidature pour sélectionner les entreprises et les acteurs institutionnels spécialisés souhaitant participer à la 4ème mission économique et commerciale de la francophonie, qui se tiendra du 27 au 29 mars 2024, à Bucarest (Roumanie).

D’après un communiqué publié par le Centre de promotion des exportations (Cepex), cette mission est ouverte aux entreprises et aux structures d’appui au développement à l’international, actives dans les 4 secteurs suivants: l’agro-alimentaire; le numérique (notamment la cybersécurité et l’industrie des jeux vidéo); l’énergie verte et l’industrie médicale.

Cet évènement offrira aux entreprises tunisiennes l’occasion d’identifier et de concrétiser des opportunités commerciales et d’investissement dans des filières stratégiques.

Les sociétés souhaitant prendre part à cette mission économique et commerciales sont invitées à s’inscrire sur la plateforme dédiée à cet évènement via le lien : https://missions-economiques.roumanie.francophonie.org/fr/registration/inscription, au plus tard, le 22 décembre 2023.