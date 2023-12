Les TRE, ces citoyens absents devenus aujourd’hui des agents de développement économique sont devenus des acteurs importants dans l’investissement, surtout dans l’immobilier, la création des emplois à haute valeur ajoutée et l’approvisionnement de la Tunisie en devises.

Parmi, ces acteurs, les startups qui par leur esprit innovateur et leur imagination, par le courage d’entreprendre en terrain « miné », par leur capacité à internationaliser leurs services sont en train de développer l’économie numérique en Tunisie. Elles œuvrent aussi à rétablir les liens entre la diaspora et le pays d’origine en mettant en place différents services dans le social, le technologique et le financier.

C’est le cas de la startup My Easy Transfer, fondée par les frères Ismaïl et Jabrane Khenissi qui vient de clôturer sa première levée de fonds de 500.000 euros en Pre-Seed avec comme investisseur principal le fonds d’investissement tunisien 216 Capital. Un fonds d’investissement dont l’ambition est de rayonner dans le monde en accompagnant et soutenant les startups Africaines à fort potentiel.

Mey Easy Transfer est née de la réalité du terrain. Le besoin des TRE d’effectuer des transactions financières rapides sans attente et sans frais excessifs.

Les frères Khenissi, tous les deux des professionnels de l’informatique et de la finance qui ont fait carrière dans de grandes banques internationales au Royaume Uni, en France et en Afrique, ont décidé en 2022 de répondre aux attentes de leurs compatriotes sis à l’étranger en concevant une application pour simplifier les services de transfert d’argent à leurs familles, payer des factures dans leurs pays d’origines ou couvrir les dépenses de parents proches.

En tout juste une année, l’ascension de My Easy Transfer, a été fulgurante avec une plateforme sur laquelle opère 10.000 clients.

Dans l’entretien ci-après (Vidéo) Ismaïl Khenissi, enfant du Sud tunisien nous raconte son histoire, une success story comme en on voit de plus en plus en Tunisie.