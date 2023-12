L’agence Tunis Afrique Presse organisera mercredi prochain, à l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’information sportive, une conférence-débat sur la réalité du handisport d’élite en Tunisie et ses défis, avec la participation des représentants du Comité National Paralympique Tunisien, les intervenants dans ce domaine et les professionnels des médias.

Ce débat a pour objectif d’inciter les parties concernées à réfléchir aux moyens de réussir la préparation de l’élite nationale de handisport en prévision des prochaines échéances dont notamment les Jeux Paralympiques de Paris-2024, et à approfondir le dialogue sur les moyens de relever les défis et de surmonter les obstacles qui pourraient entraver leur parcours et leur rayonnement lors des manifestations internationales.

L’organisation de cette conférence-débat sera l’occasion également d’annoncer les résultats de la compétition officielle du Référendum de l’agence TAP des meilleurs sportifs de l’année 2023.