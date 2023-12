Une série de sessions de formation destinées aux techniciens responsables des entrepôts de réfrigération est organisée les 4 et 5 décembre en cours par le ministère de la Santé, en collaboration avec l’UNICEF.

Selon un communiqué du ministère de la santé, l’’objectif est de garantir une bonne conservation des vaccins et des sérums dans tous les entrepôts de réfrigération et centres de santé de base répartis sur l’ensemble du pays.

D’après la même source, ces formations, qui se déroulent à l’Ecole des sciences infirmières de Gabès, s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action visant à améliorer le système de la chaîne du froid conformément aux normes internationales reconnues dans ce domaine.

En 2021, le ministère de la santé a commencé le remplacement progressif des équipements de réfrigération existants par la distribution de 1630 nouveaux appareils.

Cette session a ciblé, lors de la première journée, les techniciens et ingénieurs biomédicaux des régions de Gabès, Médenine, et Tataouine.

Lors de la deuxième journée, elle a ciblé les techniciens et ingénieurs biomédicaux des régions de Gafsa, Sidi Bouzid, Kébili et Tozeur.