Le Centre culturel international de Hammamet (CCIH), Maison de la Méditerranée pour la culture et les arts, lance un appel à participation pour le projet ” L’Odyssée de l’Olivier”, en invitant les créateurs, designers, vidéastes, copywriters et concepteurs d’expériences numériques en réalité augmentée à participer à cette aventure unique qui allie patrimoine, technologie et créativité.

“L’Odyssée de l’Olivier” qui se déroulera du 14 au 17 décembre 2023, aspire à réinventer la manière dont nous percevons et partageons notre héritage oléicole. En alliant les richesses culturelles de la Méditerranée à la puissance de la technologie, ce projet offre une plateforme innovante pour repenser notre patrimoine commun, informe le CCIH.

En somme, “L’Odyssée de l’Olivier” s’efforce de créer une synergie entre la richesse de notre patrimoine, l’innovation technologique et la créativité artistique pour donner naissance à des expériences uniques qui transcendent les frontières géographiques et temporelles.

Ce projet vise à promouvoir le Tourisme Culturel en explorant les liens entre le patrimoine oléicole et les voyages, inspirant ainsi la découverte de nos régions, à Innover pour valoriser le patrimoine à travers l’exploitation de la technologie pour créer des expériences immersives, des œuvres artistiques et narratives qui redéfinissent la préservation du patrimoine oléicole.

Le‘Créathon consiste à faire travailler ensemble des équipes de jeunes sur une thématique spécifique afin de proposer des solutions innovantes à des problématiques actuelles, dans le cadre d’un programme de résidence destiné à une nouvelle génération de profils créatifs.

Un formulaire de candidature est disponible sur le lien suivant https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaUgr9cKsefpeI1tUAqysD8_FXwEIcXIbf4lmbRWDtBtFaTw/viewform