La Tunisie sera représentée par 10 coureurs cyclistes au championnat arabe de cyclisme sur route prévu du 13 au 23 décembre à Ryadh, en Arabie Saoudite, apprend-on samedi auprès du président de la Fédération Tunisienne de la discipline, Naoufel Marchaoui.

La sélection tunisienne conduite par les entraineurs Ali Mraihi et Achraf Fatnassi sera composée des coureurs seniors (Maher Habbouria et Aziz Dallai), juniors (Wassim Ben Mtir et Mohamed Ali Jebali), cadets (Rayane Deguechi, Yahia Blili et Mohamed Louay Chiboub) et cadettes/juniors filles (Emna Moatamad, Alma Aboured et Yasmine Chehaibi).

Le président de la FTC a espéré voir les représentants tunisiens monter sur le podium ajoutant que la manque de moyens financiers a empêché la fédération d’aligner six coureurs dans chaque catégorie, comme le stipulent les règlements du championnat.

Outre la Tunisie, les pays engagés dans ce championnat arabe sont l’Arabie Saoudite, l’Algérie, les Emirats, le Bahrein, l’Irak, le Koweit, la Syrie, le Qatar, Oman, le Maroc, l’Egypte et la Libye.