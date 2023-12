En 2022, les prix de l’énergie ont grimpé en flèche et les gains financiers des compagnies pétrolières et gazières ont atteint des sommets. Aramco a annoncé ce que son PDG a appelé “probablement le revenu net le plus élevé jamais enregistré dans le monde de l’entreprise”, selon la même source.

Pour 2022, les auteurs ont pu recueillir des données pour un sous-ensemble de sept grandes entreprises du secteur du carbone, dont Aramco, Exxon Mobil et Shell, montrant que les gains financiers étaient presque deux fois supérieurs aux dommages estimés causés par leurs émissions cette année-là – 497 milliards d’USD contre 260 milliards d’USD.

Le rapport compare également les dommages causés aux fonds souverains, qui ont été créés en grande partie grâce aux bénéfices tirés de l’extraction des combustibles fossiles.

L’année dernière, lors de la COP27, tous les gouvernements ont reconnu la nécessité de trouver de nouvelles sources de financement pour les pertes et les dommages. Mia Mottley, Premier ministre de la Barbade, a notamment demandé qu’une taxe de 10 % sur les bénéfices des compagnies pétrolières et gazières soit prélevée pour alimenter un fonds pour pertes et dommages.