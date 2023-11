Les récents développements géostratégiques, la succession de chocs et de crises, l’aggravation des risques liés aux changements climatiques, l’acuité de la problématique d’endettement, la récurrence des perturbations de l’approvisionnements en matières premières à l’échelle mondiale, la résurgence des flux migratoires, etc. ont fragilisé le système économique actuel et accentué la précarité.

La dominance des acteurs majeurs, la transigeance des institutions ne font que favoriser l’apparition des comportements informels basés sur le clientélisme, le favoritisme ou voire l’émergence de nouvelles pratiques commerciales informelles.

L’incapacité des systèmes actuels à appréhender ce phénomène, de portée mondiale, a favorisé la propagation de l’informalité à tous les niveaux et sous diverses formes ; Cette nouvelle forme d’organisation hétéroclite se présente, désormais, comme une alternative sérieuse au système actuel.

Plusieurs pays ont réussi à gérer cette mouvance et proposer des solutions efficaces et pérennes et ce, grâce à un engagement fort et une volonté manifeste.

En Tunisie, les débats ont longtemps porté sur les inégalités et les imperfections dans le fonctionnement des marchés. Depuis des décennies, de nombreuses solutions, mesures de réformes, stratégies, plans d’action, etc. ont été annoncées ; Toutefois, l’approche en silos, la faible appropriation, le retard au niveau de la mise en œuvre, etc. sont autant de facteurs qui ont entravé l’efficacité des politiques publiques face à un phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur.

La fragilité de la situation socioéconomique nationale requiert, urgemment, le rattrapage de ce déficit dans l’implémentation des solutions, d’ores et déjà identifiées ; Cette mise en œuvre s’avère plus difficile et complexe que la proposition de solutions nouvelles.

Comment combler ce gap dans l’implémentation des solutions proposées sans trop s’attarder sur le diagnostic et la présentation des solutions déjà connu sera l’exercice difficile dont les participants à la 37ème édition des journées de l’Entreprise seront appelés à répondre.

Ces journées se tiendront à Sousse le 07, 08 et 09 décembre 2023 sous le thème : « L’entreprise et l’Informalité : Inégalités et Solutions en Suspens ».

Voici le programme détaillé de l’évènement.

NB : Pour soutenir le Peuple Palestinien, une partie des revenus des Journées de l’Entreprise 2023 sera versée au Croissant Rouge Tunisien.