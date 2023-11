L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a approuvé, mardi, le budget du ministère du Tourisme et de l’artisanat pour l’exercice 2024 avec 130 voix pour, 9 abstentions et 5 voix contre.

Dans sa réponse aux questions des députés, le ministre du Tourisme, Mohamed El Moez Belhassine, a souligné l’importance économique du secteur du Tourisme et de l’artisanat qui se manifeste à travers sa contribution à hauteur de 9 % du PIB et fournit environ 400 mille postes d’emplois directs et indirects. Le secteur de l’artisanat représente lui seul environ 4 % du PIB et emploie près de 300 mille artisans, avec des recettes estimées à 149 millions de dinars générées par des exportations directes.

Le Ministre a ajouté que la stratégie adoptée dans le secteur du tourisme repose notamment sur sa modernisation, sa bonne gouvernance et sa diversification, le développement du système de formation, la stimulation de la demande pour la destination tunisienne et l’amélioration de la qualité pour le secteur de l’artisanat. La vision stratégique vise à soutenir la recherche et l’Innovation à travers le développement des entreprises, la promotion de l’investissement et l’amélioration de la qualité des produits pour assurer leur commercialisation à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Belhassine a noté que le budget du ministère du Tourisme était faible estimé à 180 millions de dinars (0,003 % de l’ensemble des dépenses budgétaires des missions), en plus du manque de ressources humaines, ainsi que la baisse du nombre d’agents.

Il a souligné que le faible budget du Ministère ne lui permet pas de surmonter les défis rencontrés, surtout la concurrence acharnée, les problèmes de la propreté et de la protection de l’environnement, l’endettement du secteur hôtelier, et le faible budget consacré à la promotion du tourisme, ce qui a un impact négatif sur diverses campagnes de promotion et de communication à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Le ministre a précisé que le système du tourisme en Tunisie devrait être numérisé à 100% et doit englober tous les domaines liés au secteur. Le département s’engage dans ce processus, pour réaliser cet objectif et cherche également à faciliter les procédures pour les investisseurs en limitant les autorisations obstructives pour les projets touristiques, a encore signalé le ministre.

Déjà, trois autorisations ont été éliminées dans un premier temps et 15 autres seront bientôt annulées pour stimuler l’investissement.

Belhassine a également souligné l’importance du financement bancaire et le rôle que devaient jouer les établissements bancaires dans la garantie du financement nécessaire des projets, ainsi que l’accompagnement et l’encadrement des investisseurs dans le secteur.