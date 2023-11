La neuroscientifique Li-Huei Tsai et son équipe du MIT ont découvert un nouveau traitement potentiel contre la maladie d’Alzheimer. Ce traitement, non invasif et sans médicament, consiste à exposer les patients à un « bain » d’ondes sonores et visuelles à une fréquence de 40 Hz.

Ces ondes gamma sont naturellement produites par le cerveau, mais elles sont affaiblies chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. La stimulation sonore et visuelle à 40 Hz permet de les réactiver et de rétablir leur activité normale.

Les premiers résultats, obtenus sur des souris, sont très prometteurs. La stimulation sonore et visuelle a permis d’éliminer les plaques amyloïdes toxiques, qui sont une caractéristique de la maladie d’Alzheimer, et d’augmenter l’activité des microglies, des cellules chargées de nettoyer le cerveau.

Des essais cliniques à petite échelle, réalisés au Canada sur 18 patients atteints de la maladie d’Alzheimer, ont également montré des résultats encourageants, notamment sur la mémoire à court terme.

Si ces résultats sont confirmés par des essais cliniques plus larges, ce nouveau traitement pourrait révolutionner la prise en charge de la maladie d’Alzheimer. Il permettrait de ralentir la progression de la maladie et d’améliorer la qualité de vie des patients.

Les principales implications de cette découverte

Ce traitement est non invasif et sans médicament, ce qui le rend plus sûr et plus facile à administrer que les traitements actuels.

Il cible la cause de la maladie, à savoir la production de plaques amyloïdes toxiques.

Les premiers résultats sont très prometteurs, tant sur les souris que sur les humains.

Si cette découverte est confirmée, elle pourrait constituer une avancée majeure dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer.