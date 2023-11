Les députés ont entamé samedi, à l’ARP, la discussion du budget de la mission de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche au titre de l’exercice 2024, lequel a enregistré une hausse de 12%, en comparaison avec l’année 2023, pour atteindre 2,2 milliards de dinars.

D’après le rapport du projet du budget de l’Etat 2024, cette enveloppe servira, notamment, à couvrir les dépenses de développement (1,3 milliard de dinars), lesquelles visent à financer (en totalité ou en partie) la réalisation de différents projets programmés.

Il s’agit, surtout, de projets dédiés aux ressources hydrauliques (656,4 millions du dinars- MD), du Programme de la production agricole, de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits agricoles et alimentaires (384 MD), du Programme des forêts et de l’aménagement de terres agricoles (149 MD), du Programme de la pêche (145 MD)…

Ainsi, on remarque que le montant réservé aux actions liées au secteur de l’eau et aux ressources hydrauliques représente 50,5% de l’ensemble des dépenses de développement en 2024, lesquelles couvriront une série d’actions, à savoir le programme de pompage de l’eau, moyennant un coût de 25 MD, le programme d’incitation à l’investissement dans le secteur de l’au (16 MD)… ainsi qu’une série d’interventions qui seront menées par la Sonede.

En fait, la Sonede propose de réaliser le projet spécifique de renforcement des ressources hydrauliques (237 MD), la première tranche de deux projets de stations de dessalement de l’eau de mer à Sfax (100 MD) et à Zarat (50 MD)…

D’autres actions figurent au programme du département de l’Agriculture, tels que la poursuite de réalisation du nouveau barrage de Mellègue, ainsi que des projets de protection de plusieurs régions des inondations, de modernisation du canal Mejerda-Cap Bon, de l’amélioration de gestion des systèmes de l’eau dans le milieu rural…