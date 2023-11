Dix-huit poètes arabes et européens prennent part à la 43e édition du festival international de la poésie à Tozeur, organisée les 23, 24 et 25 novembre 2023, en hommage à la Palestine et à la cause palestinienne.

La première édition du prix Abdelhamid kheraief de la créativité a attribué, vendredi, son premier prix au poète Mahmoud AL-Absi d’expression arabe, pour son recueil ” Mechraton tahta allisan ” lauréat de l’édition précédente du festival international de poésie de Tozeur.

Une soirée poétique intitulée ” la Palestine dame du ciel et de la terre ” a été organisée, jeudi soir, à l’ouverture de cette édition 2023 qui se tient sur trois jours sous le thème ” la poésie de la Communication “.

L’hymne national palestinien a raisonné au Sud tunisien à l’ouverture du festival qui accueille des poètes représentant la Tunisie, le Maroc, l’Algérie, la Libye, l’Arabie Saoudite, et des pays Européens notamment l’Italie et la Suisse. Mohamed el Ghozzi, Hafedh Mahfoudh sont parmi les principaux poètes tunisiens, en plus d’une pléiade de poètes du Djérid qui sont à l’honneur

Dans une déclaration au correspondant de TAP à Tozeur, le poète saoudien Salah bin Said Al Henidi a souligné que ” la poésie arabe a toujours était solidaire avec la cause palestinienne “. Le poète saoudien présente des poèmes autour de diverses thématiques en lien avec les préoccupations des peuples arabes.

Pour sa part, la poétesse algérienne Souad Kacha a estimé que “la cause palestinienne demeure la cause éternelle de tous les intellectuels arabes”. Elle a dit que sa participation constitue une position en faveur des palestiniens en cette période marquée par une triste conjoncture et le massacre dont sont victime les populations civiles dans la bande de Gaza.

La poétesse a également souligné le rôle des moyens de communication modernes ayant largement contribué à l’évolution de la poésie arabe en faisant connaître le mouvement poétique de la région dans divers pays du monde.

Le programme du festival prévoit deux rencontres poétiques dont l’une à Deghache et l’autre à Tozeur au cours desquelles les invités font des lectures de poésie en hommage à la Palestine. Les moyens de communication modernes et l’adaptation de l’IA à la poésie sont au menu des rencontres prévues avec la participation de quatre universitaires.

L’association du festival international de Tozeur organise ce rendez-vous annuel dédié à la poésie, avec le soutien du ministère des Affaires culturelles. Les organisateurs évoquent un nombre limité d’invités parmi les poètes en raison du manque de financement.

Cette édition coïncide avec les évènements sanglants dans les territoires palestiniens occupés, notamment dans la Bande de Gaza qui est sous la menace de bombardements massifs des forces de l’occupation ciblant les populations civiles et les hôpitaux. Le bilan de l’offensive militaire israélienne, lancée depuis début octobre dernier, ne cesse de s’alourdir avec plus de 14000 victimes parmi les palestiniens.