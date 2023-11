L’Assemblée des représentants du peuple a adopté, mercredi, le projet de budget du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger pour l’année 2024, avec un 103 votes pour, 5 contre et 17 abstentions.

En chiffres, les autorisations d’engagement inscrits dans le cadre du budget du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger de 2024 s’élèvent à 368,600 millions de dinars. Les crédits de paiement sont, quant à eux, de l’ordre de 344 millions de dinars.

Dans sa réponse aux interventions des députés, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a indiqué que le budget de son département ne représente que 0,59 pc du budget de l’Etat, ce qui, a-t-il déploré, ne suffit “ni à couvrir les besoins, ni à définir et mettre en oeuvre des projets et des programmes” au sein du ministère. Il a tenu à rappeler que la grande majorité des dépenses du ministère sont en devises étrangères.

Et d’ajouter, dans ce sens, que les représentations tunisiennes à l’étranger trouvent des difficultés à respecter leurs engagements et ce, en raison de la dépréciation du dinar tunisien, l’augmentation des taux de change, la hausse de l’inflation dans de nombreux pays, outre la flambée des prix du carburant, du gaz, des loyers etc..

Il a fait savoir que le nombre des locaux des missions diplomatiques à l’étranger est estimé à 167, dont 77 appartenant à l’Etat tunisien et 90 sont en location, ce qui, a-t-il dit, “alourdit davantage la charge du budget du ministère”.

Nabil Ammar a indiqué qu’une mesure urgente a été décidée en vue d’opter pour l’achat de locaux pour les représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger et de réduire ainsi la charge des loyers supportés par le ministère.

Concernant la diplomatie économique, le ministre a affirmé qu’elle représente “une priorité” pour le ministère et constitue “un élément majeur” du plan d’action des missions diplomatiques à l’étranger, relevant, dans ce sens, que les activités de la Direction générale de la diplomatie économique, culturelle et de la planification stratégique, créée en 2018, ont été renforcées dans ce sens.

Il a, toutefois, déploré le manque de moyens matériels et logistiques pour promouvoir les produits tunisiens et attirer les investissements étrangers ainsi que l’insuffisance des crédits alloués à cet effet.

Le ministre a souligné que 53 chefs de mission diplomatique ont été récemment nommés, dont 7 femmes (35 ambassadeurs, 8 consuls généraux et 10 consuls), et rejoindront bientôt leurs postes. Ces derniers ont été désignés en toute transparence et sur la base de l’intégrité, la compétence, le sens des responsabilités et de la diplomatie, a-t-il dit.

Il a, en outre, déclaré que le ministère œuvre à renforcer la représentation diplomatique de la Tunisie, notamment en Afrique et en Asie. “L’Asie et l’Afrique représentent des marchés prometteurs pour la Tunisie”, a-t-il dit.