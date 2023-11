Une exposition-performance et une table ronde sur l’exil espagnol en Tunisie sont prévues ce vendredi 24 novembre, à 18h30, au siège de l’Institut Cervantes de Tunis.

L’événement intitulé ” L’exil espagnol en Tunisie : L’intrahistoire ” sera organisé par la Section culturelle de l’Ambassade d’Espagne en Tunisie, en collaboration avec l’Institut Cervantes.

L’exposition prévue sera composée d’une série de photographies et de cyanotypes présentant l’histoire des Espagnols en Tunisie, à Kasserine. Elle sera accompagnée d’une performance de Lobna Noomene avec une musique de Luc Girardeau et des textes liés à l’exil espagnol en Tunisie.

Il s’agit d’un projet intitulé “Je veux vous parler d’humanité ” de la comédienne et metteure en scène Aïcha Ayoub qui traite de la question de la migration et de l’exil en faisant dialoguer deux temporalités. Actuellement, l’artiste est en résidence artistique à L’Art Rue. Ce projet a bénéficié d’une bourse de création de L’Art Rue dans le cadre du programme Tfanen Tunisie Creative et en partenariat avec la Compagnie Kaktus, l’Ambassade d’Espagne et l’Institut Cervantès.

Une table ronde est également organisée avec la participation de professeurs hispaniques spécialistes du sujet en Tunisie et de plusieurs descendants d’Espagnols exilés en Tunisie qui présenteront des témoignages de première main.

On rappelle qu’avec la fin de la guerre civile espagnole (17 juillet 1936- 1er avril 1939), plus de 4000 républicains dont des officiers de la Marine marchande et des civils ont fui vers la Tunisie. En quelques jours, des milliers de réfugiés dont le nombre avoisine les 12 000 personnes ont quitté leur pays, sous le régime franquiste, à destination des Côtes tunisiennes et algériennes.