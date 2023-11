La 5éme Conférence sur les politiques foncières en Afrique (CLPA) sur le thème : “Promouvoir une gouvernance foncière durable en Afrique pour une mise en œuvre accélérée de l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)”, s’est ouverte, mardi, 21 novembre 2023, au centre de conférences de l’Union africaine, à Addis-Abeba (Ethiopie).

Ce conclave biennal est organisé, du 21 au 24 novembre 2023, par le Centre africain sur les politiques foncières, qui est une initiative conjointe de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA), de la Commission de l’Union africaine et de la Banque africaine de développement (BAD).

La CLPA a pour objectif général de renforcer les capacités d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des politiques foncières en Afrique grâce à un meilleur accès aux connaissances et à l’information, selon les organisateurs. Plus de 900 participants prendront part à la conférence dont le thème s’aligne sur celui de l’Union africaine de 2023 : ” Accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf “.

La conférence sur les politiques foncières en Afrique constitue une plateforme pour un dialogue solide et constructif entre les experts des gouvernements, des milieux universitaires et de la recherche, des autorités traditionnelles et des représentants du secteur privé.

Elle vise, ainsi, à améliorer les réseaux, les partenariats et les ressources pour la gouvernance et la politique foncières en Afrique.

Plus de 60 sessions sur plusieurs thématiques seront programmées lors de cette manifestation à savoir : ” Gouvernance foncière inclusive pour l’amélioration du commerce intra-africain “, ” Mise en œuvre de la ZLECAf : Les obstacles liés à la terre pour l’inclusion des femmes, des éleveurs et des jeunes africains “, “La confluence de l’environnement de l’agriculture et du commerce transfrontalier dans le contexte de la ZLECAF “, ” Les meilleures pratiques en matière de documentation de l’accès, du contrôle et de la propriété foncières en Afrique ” et ” Aménagement du territoire, infrastructure et planification des transports pour améliorer le commerce en Afrique “.