La Délégation de l’Union européenne en Tunisie organise du 23 au 30 novembre 2023 les Journées du film européen avec au programme une sélection variée de plus de 20 films traitant de diverses thématiques et qui seront projetés dans quatre villes : Tunis, le Kef, Menzel Bourguiba (Bizerte) et Jammel (Monastir), informe un communiqué de la Délégation de l’UE en Tunisie.

Des projections débats seront, également, au rendez-vous dans les différentes salles : ABC, Ciné-théâtre le Rio, Cinémadart (Tunis), Cinéma Le Métropole (Menzel Bourguiba), le théâtre de poche d’El Kef et au centre Founoun à Jammel.

Après une décennie d’absence (dernière édition en 2014), le festival dédié au cinéma européen affiche son retour avec la participation de plusieurs centres et instituts culturels des pays de l’Union européenne, dont l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, les Pays Bas, Pologne, Suède, Danemark, Belgique, Croatie, Allemagne etc.

Organisées avec le soutien d’Euro Film Fest et le festival du film européen, Les Journées du film européen seront ouvertes le 22 novembre à 18h00 au Cinémadart avec le long-métrage espagnol “El Olivo” (L’olivier, 2016) d’Iciar Bollain, sur une histoire d’amours et de désamours: l’amour d’un vieil homme pour sa terre, ses oliviers et sa petite-fille, l’amour d’un jeune femme pour son grand-père, l’amour d’un homme pour une jeune rebelle en souffrance, l’amour d’un oncle pour sa nièce et le désamour entre un homme et son père, sa fille, sa terre…

Un film qui “livre un message optimiste et plein d’espoir sur l’importance de la transmission, du respect de l’héritage et qui nous montre que pour être heureux, il faut avant tout accepter ce que nous sommes: la somme de milliers d’histoires, un passeur de témoin entre le passé et le futur, le maillon d’une chaîne qui se veut éternelle”..

Voici le programme complet :