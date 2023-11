L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) a lancé, le 17 novembre, un nouvel appel à projets de “Jumelages entre initiatives francophones de lutte contre les désordres de l’information” qui seront mis en œuvre en 2024.

La date limite de soumission des candidatures est le 9 janvier 2024, a annoncé l’OIF. Le jury de sélection aura une réunion le 30 janvier. Les projets retenus seront soutenus à travers une subvention pouvant aller jusqu’à 40 000 euros, octroyés pour un lancement effectif des projets de jumelages à compter de février 2024.

Ce troisième appel s’inscrit dans le cadre du projet-phare de l’OIF, lancé en 2021, qui est dédié à la lutte contre les désordres de l’information. Il est ouvert à des jumelages entre initiatives francophones de lutte contre les désordres de l’information qui soumettront leur projet en consortium. Ces initiatives concernent la vérification des faits, l’éducation aux médias et à l’information, la recherche sur les phénomènes de désordres informationnels.

Les organismes à but non lucratif (privées ou publiques), les universités, les centres de recherches, les institutions ou structures éducatives, les entreprises médiatiques, les entités à but lucratif, les organisations non gouvernementales sont éligibles. Les personnes physiques sont éligibles comme partenaires du jumelage mais celui-ci ne peut être coordonnée par une personne physique.

Tous les détails des critères d’éligibilité sont consultables sur le site de l’OIF.

Depuis le lancement de son projet-phare en 2021, l’OIF a initié une série d’activités dont l’objectif est de renforcer la résilience des sociétés francophones face aux désordres informationnels. Ce nouvel appel à projets s’inscrit dans la continuité des deux précédentes éditions (2022 et 2023) qui ont sélectionné au total16 projets collaboratifs, porté par 37 initiatives issues de 13 pays francophones.

Près de 400 contenus de formation et de sensibilisation aux enjeux de la lutte contre la désinformation ont été créés. Les bénéficiaires dont le nombre avoisine les 600 sont des acteurs directs des médias (journalistes, blogueurs, web activistes). Ils ont été formés aux techniques de vérification des faits, à la production et la diffusion de contenus à fort potentiel d’impact pour lutter contre la désinformation.