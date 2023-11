La première édition de l’évènement ” les arts de la rue” a démarré aujoud’hui dans la ville de Sfax, à l’initiative de la Commune de Sfax, et se poursuivra tous les dimanches du mois de décembre 2023.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la directrice de la culture à la commune de Sfax, Mounira Bjaoui, a indiqué que cette manifestation vise, ” à animer les espaces publics de la commune par la culture et l’art, et à rapprocher les activités culturelles du citoyen”.

“Dans un premier temps, cette manifestation sera organisée tous les dimanches du mois de décembre prochain, en attendant de déterminer l’ampleur de l’intérêt et d’interaction des citoyens avec cette manifestation, afin de la programmer tout au long de l’année” a-t-elle expliqué.

Les activités de cet événement culturel sont réparties dans trois espaces au centre de Sfax : une place de 100 mètres devant le Théâtre Municipal, la plage de krakna et la place de la Kasbah.

Cet événement comprend diverses offres culturelles et de sensibilisation destinées aux enfants et aux familles, dont principalement des ateliers d’arts plastiques et d’artisanat, de théâtre et de lecture.

L’ouverture officielle de la première séance de la manifestation a eu lieu au milieu de la rue Hédi Chaker, avec une prestation musicale assurée par la Deuxième Troupe Musicale de l’Institut Public de Musique et de Danse de Sfax, dirigée par Mohamed Anwar Lajmi, et organisé par la Délégation Régionale des Affaires Culturelles de Sfax et l’Institut Régional de Musique et de Danse de Sfax.