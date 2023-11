La Fédération tunisienne et l’Unions arabe de handball ont organisé, jeudi à Mahdia, une conférence de presse pour faire la lumière sur la première édition du Championnat arabe des jeunes (natifs 2006) et le sixième Championnat arabe des clubs champions dames, qui se dérouleront dans les salles de Mahdia et de Ksour Essef du 17 au 24 novembre.

A cette occasion, le président de la Fédération tunisienne de handball, Karim Helali, a souligné que dans l’objectif de développer davantage le handball dans le monde arabe, un tournoi masculin pour les natifs de 2006 sera organisé avec la participation de 11 équipes représentant huit pays (3 pays engagent 2 équipes chacun), ce qui permettra de donner de l’ampleur à cette compétition et accentuer la concurrence entre les équipes, a-t-il dit.

De son côté, le président de l’Union Arabe de la discipline, Fadhel Al-Nemr, a salué le soutien de l’Etat tunisien aux manifestations sportives, notamment de handball, dans les différentes compétitions accueillies par la Tunisie.

Il a souligné que le championnat arabe des clubs champions dames réunira huit équipes, “un nombre qui révèle les efforts déployés pour faire promouvoir ce sport “.

Al Nemr a déclaré, dans le même contexte, que l’Union arabe a mis en place une stratégie de promotion de ce sport dans le monde arabe notamment dans les catégories des jeunes, ajoutant que l’instance arabe organisera en janvier prochain aux Emirats Arabes Unis, le “Festival des jeunes pousses de handball” qui réunira un grand nombre d’équipes et d’académies de handball, et programmé des cours pour arbitres et pour techniciens, avec le soutien de la Fédération internationale de la discipline.

Il a ajouté que l’Union arabe et la Fédération tunisienne ont fixé des prix importants pour ces compétitions précisant que la première édition sera marquée par la participation d’une équipe féminine saoudienne et de deux équipes irakiennes.

Tirage au sort du premier Championnat arabe des jeunes, effectué mercredi :

Groupe A : Koweït – Algérie A – Arabie Saoudite A – Jordanie

Groupe B : Arabie Saoudite A – Libye – Tunisie B – Maroc

Groupe C : Tunisie A – Irak – Algérie B

Tirage au sort du 6e championnat arabe des clubs champions dames :

Groupe A : ES Réjiche (Tunisie), Filles de Boumerdès (Algérie), Erbil (Irak), Al Ahly (Arabie Saoudite)

Groupe B : Club Africain (Tunisie), El Abiar (Algérie), Karkouk (Irak), CS Setif (Algérie)