Il est attendu que l’indice des prix à la consommation poursuit, au cours de l’année 2024, sa tendance descendante progressive, pour plusieurs raisons, dont la poursuite de la baisse des prix, à l’échelle mondiale, des matières premières et des produits de base, la stabilité des chaînes d’approvisionnement et l’effet de la hausse du taux d’intérêt directeur de la BCT, en plus de la régression de l’inflation importée.

La BCT a estimé une baisse du taux d’inflation en Tunisie, au cours de l’année prochaine à 7,7% contre 9,4% sur toute l’année 2023.