Le projet de la balance économique a considéré que l’année 2024 sera une année décisive dans l’exécution du programme national des réformes structurelles nécessaires pour soutenir les piliers de l’économie.

Dans l’objectif de développer l’économie du savoir, il y’aura au cours de l’année 2024, l’accélération du rythme des réformes visant à construire l’économie du savoir, la promotion de l’innovation et de la création, à travers le développement du système législatif et institutionnel pour le développement des entreprises innovantes et les startups.

Dans ce cadre, il y’aura la promulgation de la loi de l’économie du savoir et la finalisation d’une partie (20%) des projets issus des conseils d’innovation, ce qui contribue au renforcement des attributs de l’investissement privé national et étranger.

Le gouvernement s’engage à intensifier les efforts en vue de promouvoir l’initiative privée et l’investissement, en lien avec l’avancement de l’exécution de la stratégie nationale d’amélioration du climat des affaires, basée sur quatre axes.

Ces axes concernent les procédures liées aux questions foncières, la numérisation de différentes procédures de transfert de propriété, le lancement d’une carte numérique des fonciers dédiés à l’investissement et l’amélioration des procédures des marchés publics.

De l’autre côté, l’année 2024 sera marquée par la promotion des projets des énergies renouvelables, en relation avec le besoin à l’exportation de l’énergie renouvelable, à travers la ligne EL MED d’interconnexion électrique avec l’Europe, en plus de développement des besoins de la consommation nationale d’électricité.

Le projet de la balance économique comporte quatre parties relatives, aux équilibres généraux, au développement de la structure de l’économie et l’amélioration de la compétitivité, au développement humain et à l’intégration sociale, ainsi qu’au développement régional équitable et l’aménagement territorial intégré.