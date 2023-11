Le projet du budget économique révèle que l’année 2024 sera une année décisive en matière de concrétisation des priorités de rétablissement de la stabilité économique et financière, de booster l’investissement et à même de renforcer la cohésion sociale.

Le Projet du budget économique de l’année prochaine, un des points de la déclaration du gouvernement qui sera prononcée, demain vendredi, à l’occasion du démarrage du débat des projets du budget de l’Etat et de la loi de finances 2024, à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), souligne qu’une attention particulière sera accordée afin de réunir les conditions nécessaires permettant de consolider la croissance et améliorer la compétitivité. Ceci peut se faire à travers l’avancement de la concrétisation des réformes relatives au climat des affaires et de la mise en œuvre de stratégies sectorielles visant à promouvoir les activités prometteuses.

Le Projet du budget économique est un rapport économique fixant les caractéristiques et les orientations économiques pour l’année 2024.Il prévoit une croissance du PIB de 2,1% contre 0,9% prévue pour l’année 2023.

La valeur ajoutée du secteur agricole devrait afficher, en 2024, 1,8 % contre une croissance négative d’environ 9,7 % en 2023. Pour la valeur ajoutée du secteur industriel, elle augmentera également de 2,2 % contre 0% pour l’année en cours. La croissance du secteur des services est estimée à 1,9 % contre 2,1 % pour l’année 2023.