Ce mardi 14 novembre, le tableau météorologique présente des nuances régionales variées. Au lever du jour, une légère brume enveloppera localement le sud-est tandis que la majeure partie des régions sera peu nuageuse. Les températures diurnes oscilleront entre 24 et 28 degrés, avec un refroidissement à 22 degrés dans les zones montagneuses.

Une tendance notable se dessine avec une diminution de l’activité venteuse, dont la vitesse sera inférieure à 40 km/h. Cependant, la mer présentera des conditions agitées au nord, tandis qu’à l’est du pays, elle demeurera relativement calme, affichant un état peu agité.

Cette prévision météorologique dessine une journée relativement clémente, avec des températures modérées et une atmosphère qui évolue entre brume matinale, ciel peu nuageux, et une mer agitée au nord, mais plus calme à l’est.