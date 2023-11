Dans le cadre du budget de l’Etat pour l’année 2024, la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi, a été auditionnée, mercredi 8 novembre, au Bardo, par la Commission du Tourisme, de la Culture, des Services et de l’Artisanat à l’Assemblée des représentants du Peuple (ARP).

Les stratégies culturelles nationales et le cadre législatif dans le secteur culturel étaient au centre de l’audition de la ministre en présence de certains membres de son département, lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires Culturelles, publié jeudi, dans l’après-midi.

Dans sa présentation du programme stratégique du ministère des Affaires Culturelles contenu dans le projet du budget de l’Etat pour 2024, la ministre a relevé la question du financement des projets dans les industries culturelles et créatives et le développement, équitable, de l’infrastructure et des équipements culturels dans les régions.

La ministre a évoqué le souci de réaliser une meilleure gestion du patrimoine et la poursuite des études relatives à la création d’importants projets, à l’instar du Centre international de la Calligraphie arabe et le Centre régional du patrimoine subaquatique à Mahdia ainsi que la mise en oeuvre du programme relatif au partenariat public-privé en matière du Tourisme culturel.

La ministre a souligné la volonté de son département à actualiser le cadre législatif et juridique régissant le secteur culturel et à proposer une série de lois importantes, citant à cet égard le projet de loi sur le “statut de l’artiste et les métiers artistiques”.

La diplomatie culturelle, l’ouverture de la culture nationale sur les autres cultures et la promotion de la créativité tunisienne dans les divers domaines, sur le plan régional et international, sont également au centre des actions de son département.

Les députés ont exprimé leur disposition à travailler en coordination avec le ministère en vue de réformer le cadre législatif actuel et de promulguer de nouvelles lois. Le but étant de surmonter les difficultés actuelles à travers le développement de l’action du ministère des Affaires Culturelles et la promotion du secteur culturel en général.

La gestion du secteur culturel était parmi les principaux points évoqués par les élus qui ont appelé à une meilleure gestion du ce secteur et à soutenir davantage l’investissement dans la production artistique et créative.

Les membres de la Commission ont soulevé le faible budget alloué au secteur culturel dans le cadre du budget de l’Etat pour l’année 2024.