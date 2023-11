Edwy Plenel, fondateur et directeur de la publication de Mediapart, a exprimé à plusieurs reprises sa position sur la guerre actuelle entre Israël et Gaza. Il a notamment déclaré que cette guerre était “un massacre”, qu’elle “ne pouvait être justifiée” et qu’elle “ne ferait qu’aggraver le conflit”.

Dans un article publié sur Mediapart le 10 octobre 2023, Plenel a écrit : “La guerre qui se déroule à Gaza est un massacre. Des milliers de civils, dont de nombreux enfants, ont été tués ou blessés par les bombes israéliennes. Cette guerre est injustifiée et elle ne peut être justifiée par aucun prétexte. Elle ne fera qu’aggraver le conflit entre Israël et les Palestiniens.”

Plenel a également critiqué le soutien apporté par les États-Unis à Israël. Dans une interview accordée à France Inter le 12 octobre 2023, il a déclaré : “Les États-Unis soutiennent inconditionnellement Israël, même quand ce dernier commet des crimes de guerre. C’est une posture irresponsable qui ne fait qu’alimenter le conflit.”

En conclusion, la position de Edwy Plenel sur la guerre actuelle entre Israël et Gaza est claire : il condamne cette guerre et il la considère comme une injustice. Il critique également le soutien apporté par les États-Unis à Israël.