Une manifestation baptisée ” Hack Elmaken ” aura lieu les 11 et 12 novembre, à l’espace numérique ‘Maken’ du Pôle international de la culture et des arts, Cheikh Fadel Ben Achour, à la Marsa.

Ce rendez-vous sera organisé par le Centre international de l’économie culturelle numérique de Tunis (TICDCE) qui a son siège à la Cité de la Culture.

Le TICDCE a annoncé, mercredi, sur sa page facebook, que cette manifestation vise à encourager les participants à concevoir et développer les projets culturels numériques et innovants. De nombreuses activités et des ateliers de formation dans le domaine de l’économie culturelle numérique sont au menu, indique le Centre.

Inauguré le lundi 9 octobre 2023, ” Maken ” est un espace numérique qui favorise l’intelligence participative créative. Il fait partie du Centre de Tunis pour l’investissement culturel relevant du TICDCE. Le Centre International de Tunis pour l’Economie Culturelle Numérique est un Incubateur des projets innovants et des startapeurs actant dans le domaine de la culture. Il offre des laboratoires de recherche, d’expérimentation, d’accompagnement, de diffusion des études et des initiatives innovantes dans le secteur de la culture.

Cette manifestation est en partenariat avec Tunisie Télécom.