Festival national du théâtre tunisien : 15 pièces à l’affiche

Une sélection de 15 pièces est au programme de la première édition du festival national du théâtre tunisien “”Saisons de la création” prévu du 7 au 14 novembre 2023.

Ce festival consacré exclusivement aux productions théâtrales tunisiennes est organisé par le Théâtre National Tunisien (TNT).

“Les “Saisons de la créations” est un nouveau rendez-vous qui sera inauguré à l’occasion de la célébration du 40ème anniversaire de la création du TNT (1983-2023).

La liste des oeuvres sélectionnées a été publiée, samedi, en version arabe, sur la page facebook du TNT. Les pièces retenues sont produites par divers producteurs publics et privés parmi eux le TNT qui présente deux oeuvres dont l’une est une coproduction, le Théâtre de l’Opéra de Tunis et le Centre national des arts de la Marionnette. Les Centres des arts dramatiques et scéniques de Tataouine, Jendouba, Sousse, Zaghouan, Bizerte et Tozeur participent avec une oeuvre, chacun.

En vertu d’un accord de partenariat récemment signé entre le TNT et la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA), six “Prix de la Création Théâtrale Tunisienne” d’une valeur globale de 80.000 dinars seront décernés aux oeuvres lauréates des “Saisons de la création” 2023.

La plus haute récompense sera attribuée au lauréat du Grand prix de la meilleure création théâtrale doté de 30.000 dinars.

Les cinq autres prix du festival, dotés de 10.000 dinars chacun, sont: le prix de meilleure mise en scène, le prix du meilleur texte dramatique, le prix de la meilleure scénographie, le prix de meilleure interprétation féminine et le prix de meilleure interprétation masculine.

Voici la liste complète des 15 pièces au line-up des “Saisons de la création”2023 :

– “El Firma” de Ghazi Zaghbani, Espace l’artisto

-“Ettitre” de Haykel Rahali, El Teatro studio

– “11/14” de Moez Ghediri, Théâtre de l’Opéra de Tunis

– “Katii” de Hammadi Mezzi, Sindbad

– “Chaâla” d’Amina Dachraoui, Centre des arts dramatiques et scéniques de Tataouine

– “Rouhab” de Moayed Gazouani, Centre des arts dramatiques et scéniques de Jendouba

– “Hlemt bik el bareh” de Malika et Ibrahim Jomaa, Théâtre national tunisien

– “Mayrawech” de Mounir Ergui, Centre national des arts de la Marionnette

– “Haja okhra” de Mohamed Kouass, Khouass production

– “Acha al kilab” de Youssef Mars, Mars productions

– “Korrinthy” d’Asma Thabet, Centre des arts dramatiques et scéniques de Sousse

– “Gilgamesh” d’Ali Nasser, Restons sur scène

– “Al-aa Tousal” de Sami Jouini, Centre des Dramatiques et scéniques de Zaghouan

– “Attahira” d’Aous Brahim, Théâtre national tunisien en partenariat avec le Centre des Arts dramatiques et Scéniques de Bizerte

– “Al Houroub mina attaouba” d’Abdelwahed Mabrouk, Centre des arts dramatiques et Scéniques de Tozeur