Le Président rwandais, Paul Kagame, a officiellement introduit une exemption de visa pour tous les Africains lors du 23e sommet du Conseil mondial du voyage et du tourisme. Il a clairement précisé que “N’importe quel Africain peut prendre l’avion pour le Rwanda quand il le souhaite et ne paiera rien pour entrer dans notre pays”. Cette décision s’inscrit dans une vision plus large, où le Rwanda considère les Africains comme l’avenir du tourisme mondial, compte tenu de la croissance rapide de la classe moyenne sur le continent.

Le Rwanda se joint désormais à une petite liste de pays africains, comprenant les Seychelles, la Gambie et le Bénin, qui permettent l’entrée sans visa à tous les citoyens africains. De plus, le Kenya a annoncé son intention de mettre fin à l’obligation de visa pour les visiteurs africains d’ici 2024, soulignant que les restrictions de visa entravent le potentiel commercial et entrepreneurial entre les nations.

Certaines nations africaines ont également établi des accords bilatéraux pour faciliter les voyages sans visa, notamment le Ghana et l’Afrique du Sud, ainsi que l’Ouganda et la République démocratique du Congo.

En 2016, l’Union africaine avait lancé un passeport africain, visant à émuler le modèle de l’Union européenne en favorisant l’intégration continentale. Cependant, jusqu’à présent, seuls les diplomates et les responsables de l’Union africaine ont eu accès à ce document de voyage. La décision du Rwanda marque donc un pas significatif vers une plus grande ouverture et connectivité entre les nations africaines.