La tendance est haussière pour les prix des fruits au marché de gros de Bir El Kassaa, durant le mois d’octobre 2023. En effet, le prix du raisin a augmenté de 65% par rapport à la même période de l’année écoulée, pour atteindre une moyenne de 5 dinars (DT)/ kg, d’après des données publiées, jeudi, par l’Observatoire National de l’Agriculture (Onagri).

Cette hausse est expliquée par la baisse de l’approvisionnement en ce fruit de 84%, pour ne pas dépasser les 267 tonnes, contre 1668 tonnes, au cours de mois d’octobre 2022.De même, le prix des grenades a augmenté de 51%, passant de 1,068 DT à 1,612 DT entre octobre 2022 et octobre 2023, au vu de la diminution des quantités de ce fruit exposées à la vente, à Bir El Kassaa, de 15%, au cours du mois d’octobre 2023.

Cette tendance haussière a touché d’autres produits, notamment les dattes, dont le prix s’est accru de 26%, à 6,191 DT, bien que les quantités mises en vente ont évolué positivement de 23%, à 585 tonnes.

Par contre, les prix du citron et des pommes ont baissé respectivement de 25%, à 1,621 DT, et de 30%, à 2,290 DT, à la faveur d’une abondance de l’offre au marché de gros de Bir El Kassaa, au niveau de 352 tonnes (+36%) pour le citron et de 1903 tonnes (+20%) pour les pommes.