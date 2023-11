Un “Catalogue des startups Tech tunisiennes” vient d’être publié par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

“Cette première édition du catalogue des strartups innovantes est une promotion et une forme de reconnaissance aux promoteurs qui ont choisi des créneaux porteurs et innovants et qui se sont engagés dans une démarche de création de richesse par des nouvelles idées servant l’humanité, l’environnement, la santé, et le bien-être…” a souligné, le Directeur Général de l’APII, Amor Bouzouada.

S’exprimant dans l’éditorial de cette première édition, Bouzouada a ajouté qu’à travers ce catalogue, nous lançons une culture de diffusion et de partage des idées réussies et des opportunités offertes au tissu économique tunisien et aux donneurs d’ordre nationaux et internationaux pour s’informer et exploiter le potentiel qui existe et qui a surgi suite à l’identification d’un besoin”.

“Un clin d’œil à travers l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation à tous les acteurs de l’écosystème des startups qui assurent l’accompagnement, la formation, l’appui, le financement, l’hébergement… et qui doivent aujourd’hui s’adapter à leurs besoins et revoir leurs conditions d’exercice, leurs systèmes règlementaires pour adhérer à l’émergence de plus en plus d’entrepreneurs innovants et diffuser davantage la culture entrepreneurial garant d’un essor économique meilleur. Ce n’est qu’une première, certes incomplète d’autres éditions suivront”, a-t-il annoncé.