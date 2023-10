Une partie des recettes du concert symphonique “Tribute ti Edouard Lalo” qui sera présenté le 04 Novembre 2023 par Carthage Symphony Orchestra (CSO) au Théâtre municipal de Tunis, ira au profit du Croissant Rouge Tunisien et ce dans le cadre de la campagne de solidarité avec le peuple palestinien.

Sous le signe “Combattons l’horreur avec l’Art, combattons l’horreur avec la Musique”, le concert, sous la direction de Hafedh Makni, est consacré à l’œuvre du célèbre compositeur français au 19ème siècle, Edouard Lalo.

Au coeur de ce programme revisitant les classiques d’Edouard Lalo, figure le concerto pour violoncelle en Ré mineur, interprété par le soliste Wassim Makni, une oeuvre qui, avec la Symphonie espagnole, constitue la partition concertante la plus connue d’Edouard Lalo.

Wassim Makni, 19 ans, violoncelliste, élève au conservatoire régional du Grand Nancy et en classes préparatoires (CPGE), s’attaque à cette œuvre expressive qui occupe une place centrale dans le répertoire pour violoncelle.

Hafedh Makni et le CSO feront découvrir aux mélomanes d’autres oeuvres de Lalo ainsi que des oeuvres de ses contemporains, comme Gounod et Bizet ainsi que des extraits des ballets les plus célèbres de Leo Delibes tels que Sylvia et Coppelia.