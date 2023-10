Selon les dernières prévisions de l’Institut National de la Météorologie, le temps à Tunis et dans la plupart des régions tunisiennes sera partiellement nuageux ce lundi.

Les températures maximales pour cette journée varieront entre 30 et 36°C, avec des températures légèrement plus fraîches aux alentours de 28°C dans les zones montagneuses.

Il est important de noter que le vent soufflera fortement, ce qui demande une vigilance accrue, en particulier près des côtes et dans le Sud du pays. Cette forte intensité du vent peut engendrer des phénomènes de sables et de poussières, affectant la visibilité et la qualité de l’air dans ces régions.

En ce qui concerne les conditions maritimes, la mer sera très agitée à houleuse dans le golfe de Tunis, ce qui peut avoir un impact sur les activités maritimes. Il est donc recommandé de prendre les précautions nécessaires si vous prévoyez de naviguer ou de vous aventurer en mer aujourd’hui.