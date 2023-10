Le site principal (www.bct.gov.tn) et les sites annexes (fintech.bct.gov.tn / online.bct.gov.tn et fiche-invest.bct.gov.tn) ne seront pas disponibles à partir de vendredi dans la soirée et les journées du samedi 28 et dimanche 29 octobre 2023 et ce, pour des travaux de maintenance technique planifiée, a fait savoir vendredi, la Banque Centrale de Tunisie.