TUNISIE LEASING ET FACTORING informe le public que sa filiale la société ALIOS FINANCE SA, holding de droit français, détenant des participations majoritaires dans plusieurs sociétés de financements spécialisés, principalement dans le leasing, et opérant dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, est en discussion avancée avec un investisseur de renom et ce en vue de la cession de ses participations dans les sociétés «SAFCA» (ALIOS FINANCE COTE D’IVOIRE) (52,02% du capital), «SOCCA» (ALIOS FINANCE CAMEROUN) (70,59% du capital), et «SOGACA» (ALIOS FINANCE GABON) (72,89% du capital).

La société ALIOS FINANCE SA est contrôlée directement et indirectement par TUNISIE LEASING ET FACTORING et AMEN BANK à hauteur de 41,5%.

La réalisation de la transaction précitée reste subordonnée à la signature d’un protocole de cession satisfaisant pour les parties et à l’obtention des accords préalables des autorités de contrôle dans les différents pays concernés.