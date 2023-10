Le projet de loi de Finances 2024 en Algérie, prévoit la suppression de la taxe de l’activité professionnelle (TAP) et la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les produits alimentaires importés et pour la production avicole sont perçues comme des mesures favorables aux entreprises, à la protection du pouvoir d’achat du consommateur et au soutien de la production locale.

Les experts insistent sur l’importance de mettre en œuvre des mesures de numérisation pour améliorer le rendement fiscal et inclure le secteur informel dans le système fiscal.

De plus, la construction de 250 000 nouveaux logements sociaux et ruraux est vue comme une réponse à la demande citoyenne, soutenant les entreprises locales et contribuant à la création d’emplois.

La suppression de la TAP devrait également profiter aux artisans et réduire les prix des produits artisanaux, tout en luttant contre le marché informel. En fin de compte, ces mesures sont considérées comme un moyen de réduire le coût de la vie et d’alléger la situation des entreprises, contribuant ainsi à renforcer la position économique de l’Algérie, notamment sur le plan africain.