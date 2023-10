En ce qui concerne la typologie des appartements, on observe que les S+2 et les S+1 sont les plus demandés par les locataires. Les appartements de type S+2 sont les plus abondants sur le marché locatif.

En ce qui concerne les superficies, l’intervalle le plus demandé pour les appartements se situe entre 100m² et 130m². Parallèlement, l’intervalle le plus courant en termes de superficie offerte se situe entre 80m² et 100m².

Loyers moyens :

– S+1 : 1.000 DT

– S+2 : 1.350 DT

– S+3 : 2.000 DT

(Source: Mubawab)