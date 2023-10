Un total de 168 rameurs représentant 20 pays dont l’Algérie prendront part aux qualifications africaines pour les Jeux olympiques et Paralympiques Paris-2024 et le 15e championnat d’Afrique prévus au plan d’eau du Lac de Tunis du 23 au 26 octobre, ont annoncé samedi les organisateurs.

Les pays participants sont : la Tunisie (pays hôte), l’Algérie, l’Angola, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Cap Vert, l’Egypte, le Kenya, la Libye, le Maroc, la Namibie, le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Sénégal, le Soudan, le Togo, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.

Le programme comprend les compétitions du championnat d’Afrique seniors, U23 et juniors, outre les tournois des qualifications olympiques et paralympiques pour les jeux de Paris-2024.

Les spécialités olympiques se disputeront en individuel hommes et dames et en double femmes et doubles hommes, tandis que les épreuves paralympiques se joueront en individuel hommes et dames (paraplégie) et en double mixte (paraplégie partielle). Les finales sont prévues le mercredi 25 octobre.