Le chef du gouvernement Ahmed Hachani a signé, jeudi, 26 ordres de mission pour la création de commissions dans les ministères et structures y relevant, chargées de l’audit des recrutements.

Ces commissions seront opérationnelles à partir de ce vendredi 20 octobre, selon un communiqué de la présidence du gouvernement.

Elles seront composées, sur proposition des membres du comité de pilotage des opérations d’audit à la présidence du gouvernement, de spécialistes en contrôle, inspection et audit.

Ces structures ont pour mission de réaliser un audit général des opérations de recrutement et d’intégration effectuées entre le 14 janvier 2011 et le 25 juillet 2021. Leur mission consiste, pour l’essentiel, à vérifier le respect des critères de recrutement et d’intégration et de s’assurer de leur conformité à la législation en vigueur, en plus de l’authentification des diplômes d’études (décret n°591/2023).

De plus, les commissions d’audit proposeront, dans leur domaine de compétence, les moyens à même d’assainir l’administration et les institutions publiques des recrutements frauduleux, lit-on de même source.

Le 21 septembre 2021, le décret n° 2023-591 du 21 septembre 2023, relatif à l’audit général des opérations d’intégration et de recrutement dans la fonction publique, les instances publiques, les établissements publics, les entreprises publiques, les sociétés à participation publique réalisées à compter du14 janvier 2011 jusqu’au 25 juillet 2021, a été publié au Jort.