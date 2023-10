Une série des mesures organisationnelles et financières destinées à favoriser le développement du tourisme saharien et oasien a été abordée, lors d’une séance de travail tenue mardi au ministère du tourisme et présidée le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhassine.

Selon un communiqué publié par le ministère du Tourisme, ces mesures portent sur la création de deux structures de gestion des destinations (OGD) associant le secteur privé et le secteur public, la première s’occupant du tourisme saharien et la seconde du tourisme oasien.

Il s’agit également de la révision du cadre légal pour faciliter la création des projets dans les oasis situées dans les périmètres irrigués publics ou privés ayant une capacité d’accueil limitée, tout en incitant à la création des projets spécifiques dans le cadre de la création des sociétés citoyennes régies par le décret n°15 de l’année 2022.

Il s’agit également, de réviser la carte des circuits touristiques, de créer de nouveaux circuits valorisant le potentiel touristique dont regorge le Sud tunisien, d’approfondir l’examen de la question de la connectivité aérienne de l‘aéroport international de Tozeur-Nefta, et d’interdire l’utilisation du plastique et le rejet des déchets de construction dans les zones sahariennes et oasiennes.

Ces mesures concernent aussi le rééchelonnement des dettes des opérateurs actifs dans le domaine de l’animation touristique et qui ont recours aux animaux, auprès de la Banque Tunisienne de Solidarité, l’organisation de la foire internationale du tourisme oasien et saharien en automne, l’organisation des sessions de formation pour les diplômés de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur cherchant à s’intégrer dans les établissements touristiques. Il s’agit en outre de l’organisation de la production et de la commercialisation des produits du terroir dans le cadre de la création des groupements d’intérêt économique (clusters), sous la tutelle des ministères de l’Agriculture, du Commerce et du Tourisme ainsi l’amélioration et la simplification des procédures d’organisation de sorties touristiques dans le Sahara, ainsi que le renforcement des programmes de promotion pour le Sud Tunisie.

D’après le ministère la séance de travail s’inscrit dans le cadre du suivi de la séance de travail ministérielle sur le tourisme saharien et oasien tenue le 6 juillet 2023 et des visites de terrain organisées dans les gouvernorats de Tozeur, Kebili et Tataouine début septembre 2023.