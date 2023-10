Le ministre de la Jeunesse et du sport Kamel Déguiche a examiné ce mardi, lors d’une séance de travail avec l’ambassadeur de la Corée du sud en Tunisie Sun Nahm Kook, les moyens de promouvoir les relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et la Corée du sud dans les domaines de la jeunesse et du sport.

A l’ordre du jour de la séance figurait, notamment, la préparation du “GTA Tunisian Open 2023”, tournoi international de taekwondo, qu’abritera la Tunisie du 3 au 5 novembre prochain sous la coupole de la salle omnisports de Radès avec la participation de quelque 700 sportifs.

Déguiche a, selon un communiqué de son département publié sur la page Facebook officielle, souligné le souci de l’autorité de tutelle de raffermir davantage les relations bilatérales et d’instaurer des programmes d’action fructueux dans les domaines de la jeunesse et du sport.

Pour sa part, l’ambassadeur sud-coréen a insisté sur l’importance qu’accorde son pays au renforcement de ses relations de partenariats avec la Tunisie et à la promotion de la coopération bilatérale dans divers domaines en vue d’un partenariat équitable entre les deux pays.