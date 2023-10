La Tunisie abritera pour la première fois, l”Assemblée Générale de l’organisation Panafricaine des Agriculteurs (PAFO), dans sa 6ème édition.

Cet évènement organisé par la PAFO, en collaboration avec l’Union Maghrébine et Nord-Africaine des Agriculteurs (UMNAGRI) et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP), se tiendra du 23 au 28 octobre 2023, à Gammarth (Banlieue nord de Tunis), sous le signe “Promouvoir des systèmes alimentaires résilients et durables pour la prospérité des paysans” “, a indiqué Noureddine Ben Ayed, président de l‘UTAP, lors d’une conférence de presse, tenue, mardi, au siège de l’Organisation agricole.

“Il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour les paysans et leur organisation paysanne sur le continent et aussi pour les décideurs politiques, les partenaires techniques et financiers et les experts du secteur agricole”, a -t-il souligné.

De son côté, la secrétaire générale de l’UMNAGRI, Rim Ferchichi, a fait savoir que la 6ème AG de la PAFO sera précédée par d’autres événements, auxquels seront présents une soixantaine de délégués des réseaux membres de l’organisation, et ses partenaires techniques et financiers, les autorités tunisiennes, ainsi que les organisations paysannes (OP) africaines.

Un Forum des femmes rurales, un atelier sur l’agroécologie et des rencontres sur les thématiques ” la stratégie de cartographie des OP et des produits agricoles locaux africains du terroir” et “l’évaluation à mi-parcours de la stratégie de la PAFO (2021-2025)”, seront au programme de ce conclave panafricain.

Cette 6ixième édition est une occasion, selon ses organisateurs, pour faire réunir les organes de gouvernance de l’organisation et pour discuter et approuver les rapports, programmes, plans et activités mis en œuvre entre deux assemblées.

Il s’agit également d’un rendez-vous qui permettra d’informer les membres, paysans et partenaires de l’engagement de la PAFO aux niveaux continental et mondial et d’offrir une plateforme de partage de connaissances, d’échanges entre les organisations paysannes et avec les partenaires techniques et financiers.

“Lors de l’assemblée générale ordinaire, la PAFO procédera à l’élection d’un nouveau président et se dotera d’une nouvelle composition de son conseil d’administration”, a souligné la Secrétaire Générale de l’UMNAGRI.

Composée de 5 réseaux régionaux d’organisations paysannes d’Afrique de l’Est (EAFF), d’Afrique centrale (Plateforme Régionale des Organisations Paysannes d’Afrique Centrale), d’Afrique de l’Ouest (Réseau des organisations paysannes et de producteurs de Afrique de l’Ouest), d’Afrique australe (Southern African Confederation of Agricultural Unions ) et d’Afrique du nord(UMNAGRI), l’Organisation panafricaine des agriculteurs est le le porte-voix de plus de 80 millions de paysans africains, intégrés dans près de 73 organisations nationales, unions, fédérations, coopératives et associations présents dans plus de 48 pays dans le continent.

Elle est chargée de coordonner aussi bien avec ses réseaux membres qu’avec les organismes continentaux et internationaux.

L’organisation est ainsi en mesure de faciliter le dialogue et la coopération avec les différentes institutions continentales et internationales, mais aussi avec les partenaires financiers et techniques.