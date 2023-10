Le très attendu « Mall of Sfax », un chef-d’œuvre architectural de dernière génération, est sur le point d’ouvrir ses portes à Sfax. Situé stratégiquement sur l’axe principal de la ville, ce grand projet promet de redéfinir les standards du shopping et de loisirs en Tunisie.

« Mall of Sfax », le tout premier complexe de loisirs et de shopping de son genre à Sfax, ainsi que l’un des projets les plus ambitieux de la région, annonce son ouverture officielle le jeudi 26 octobre 2023.

Joyau architectural de dernière génération, idéalement situé sur le principal axe routier de la ville de Sfax, centre de gravité d’une région à fort potentiel, « Mall of Sfax » déploiera une offre complète aux normes internationales.

« Mall of Sfax », un pôle commercial et de loisirs unique

L’un des principaux objectifs de « Mall of Sfax » est de créer un espace de rencontre unique pour toute la famille. Il sera composé d’un hypermarché Carrefour de 8 000 m², d’une galerie marchande composée des meilleures marques nationales et internationales, d’une avenue dédiée à la restauration, d’une aire de jeux indoor de 2 000 m² et d’un cinéma multiplexe composé de 6 salles de dernière génération qui ouvrira très prochainement. Le centre sera déployé sur 2 niveaux. En façade, un Lac artificiel et une magnifique végétation permettront aux visiteurs de vivre un moment unique lors de leurs passages dans cet espace attractif.

« Mall of Sfax » présentera un véritable lieu de vie grâce à une riche programmation culturelle et événementielle tout au long de l’année.

En outre, le centre sera doté d’un vaste parking gratuit de 2 500 places aux normes internationales qui permettra de maximiser le confort des clients.

A son lancement, « Mall of Sfax » va générer la création d’environ 2000 emplois et dotera la région d’un pôle commercial et de loisirs unique en Tunisie.