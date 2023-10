Une station de dessalement de l’eau par voie thermique (par l’énergie solaire), énergétiquement autonome, a été utilisée dimanche dans une huilerie biologique à Zarzis dans le cadre d’un partenariat entre un jeune agriculteur et le projet Solartech sud, promotrice du projet de technopôle Djerba-Zarzis.

C’est la deuxième expérience réalisé e à ce jour après celle installée en 2017. Le procédé est basé sur un procédé de dessalement de l’eau par voie thermique et fait appel à un certain nombre de techniques utilisant l’énergie solaire moins coûteuses et aussi, respectueuses de l’environnement.

Selon Riadh Ben Khalifa, directeur général du projet de technopôle Solartech, cette nouvelle station aura une capacité de production de 3 mètres cubes par heure.

La station exploite 73% des quantités d’eaux à épurer, la quantité restante, qui représente un taux minime, est valorisé et traitées.

Pour a part, Atef Salim un jeune agriculteur propriétaire de l’huilerie a souligné que cette technologie est importante d’autant plus qu’elle permettra au secteur agricole de faire face aux changements climatiques qui ont causé une raréfaction des ressources en eaux.

Pour le jeune agriculteur, cette station permettra de garantir une huile biologique d’excellente qualité et une diversification de sa production agricole.

La station de dessalement de l’eau par voie thermique, énergétiquement autonome, a été inventée par des compétences 100% tunisiennes. Le lancement de ce projet a eu lieu en 2010.

