Un accord vient d’être signé, jeudi, au siège du département des affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger entre la Tunisie et le Vénézuela en vertu duquel les titulaires de passeports diplomatiques et spéciaux dans les deux pays n’auront plus besoin de visas.

Ont signé cet accord, du côté tunisien, le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Mounir Benjiba et le vice-ministre des Relations extérieures chargé des Affaires africaines, Yuri Pimentel, du côté vénézuélien.

Dans un communiqué publié par le département, les responsables des deux pays ont réaffirmé leur position de principe de la solidarité absolue avec le peuple palestinien et ont échangé les vues sur les moyens d’apporter le soutien et l’appui nécessaires aux Palestiniens face à la barbarie sioniste.

Prenant la parole, Benjiba s’est félicité des relations amicales entre la Tunisie et le Vénézuela, réitérant la pleine et entière disposition de la Tunisie à booster la coopération bilatérale entre les deux pays et à en élargir les perspectives, notamment, dans les domaines de la sécurité alimentaire, de l’énergie et du changement climatique.

Pour sa part, le vice-ministre vénézuélien des Relations extérieures chargé des Affaires africaines en visite de travail en Tunisie les 12 et 13 octobre courant, a mis l’accent sur la solidité des relations d’amitié Tuniso-vénézuéliennes, fondées sur le respect mutuel et la détermination du Venezuela à aller de l’avant sur la voie de la promotion de la coopération avec Tunisie.