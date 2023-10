Une convention de prêt syndiqué permettant de mobiliser près de 750 millions de dinars en devises a été signé mardi matin, entre le ministère des Finances et 18 banques locales.

Lors de la cérémonie de signature tenue au siège de son département, la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Namssi a indiqué que cette convention s’inscrit dans le cadre du financement du budget de l’Etat programmé dans le cadre de la loi de finances de 2023.

Selon elle, “ce prêt représente un mécanisme de financement favorable en matière de coût et de conditions”. La ministre a, à cet égard, salué le rôle “central” que joue le secteur financier et bancaire dans l’appui aux efforts de l’Etat visant à préserver les équilibres budgétaires et à soutenir l’économie nationale. “Les représentants du secteur ont, par ailleurs, exprimé leur prédisposition à continuer à soutenir l’Etat face aux défis budgétaires actuels”, a fait savoir le ministère des finances.

En mai dernier, le ministère de Finances avait également signé avec douze banques tunisiennes un prêt syndiqué permettant la mobilisation de 400 millions de dinars en devises.

Il s’agissait de la 7ème opération du genre, réalisée durant les cinq dernières années, selon l’économiste, Ezzedine Saidane. Dans une déclaration à l’agence TAP, l’économiste avait expliqué que “ces prêts se font, essentiellement, sur les dépôts à vue des clients non-résidents des banques, c’est ce qu’on appelle dans le domaine bancaire une transformation de dépôts à vue, en crédits à moyen terme à l’Etat “.