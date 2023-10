Le festival “Du bist wunderbar, Berlin” (Berlin du es magnifique), organisé par le Goethe Institut, est une série de manifestations culturelles, qui se déroule à Tunis, du 13 au 22 octobre 2023, et qui met à l’honneur la vie et la culture berlinoises.

Le programme de cette manifestation où “Berlin s’invite à Tunis” sera marqué à l’ouverture par une exposition de photographies des artistes tunisiens Malek Khemiri et Skander Khlif, et ce, à l’espace d’art Central Tunis – Le 42.

A travers des scènes de rue, des scènes de vie et des instants capturés, les deux photographes proposent de voir Berlin dans leurs regards.

Malek (Zayd) Khemiri est un cinéaste, photographe et musicien tunisien. Cofondateur du groupe de hip-hop Armada Bizerta, il explore les synergies artistiques à travers le monde.

De la Tunisie à la Norvège, en passant par la France et l’Argentine, il collabore avec des collectifs et des artistes indépendants pour promouvoir l’expression artistique comme outil de changement. Après des études de cinéma et des réalisations documentaires en Tunisie, Malek s’est également lancé dans la photographie argentique. Son travail s’étend de la couverture d’événements internationaux à l’animation d’ateliers pour les jeunes en Tunisie.

En 2021, Malek a exposé son travail photographique intitulé “Black Label” en collaboration avec Nawaat. Cette exposition de photojournalisme a capturé les mobilisations d’activistes tunisiens, offrant un regard saisissant sur les événements de l’année.

Depuis 2022, Malek réside à Berlin, où il continue à explorer la ville à travers l’objectif de sa caméra, ainsi que de nouvelles formes de production cinématographique à travers l´école film Arche ajoutant une dimension captivante à sa carrière artistique.

Outre l’exposition, un programme varié est au rendez-vous : de la littérature avec des lectures animées, une visite virtuelle de la ville de Berlin, un graffiti show par la tunisienne Mylow, des projections de films et de la musique électronique.

Cet événement vise à faire découvrir la capitale et ville emblématique de l’Allemagne, dans ses QG des artistes, des révoltés, des marginaux de tous bords et des rêveurs.

Berlin c’est 150 théâtres et scènes, c’est plus de 175 musées et collections, c’est plus de 250 bibliothèques publiques, 130 cinémas….