Entre 1901 et 2023, les prix Nobel et le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel ont été décernés 621 fois à 1 000 personnes et organisations. Certains d’entre eux ayant reçu le prix Nobel à plusieurs reprises, cela fait un total de 965 personnes et 27 organisations.

Le prix Nobel de physique 2023

Pierre Agostini – The Ohio State University, Columbus, OH, USA

– The Ohio State University, Columbus, OH, USA Ferenc Krausz – Institut Max Planck d’optique quantique, Garching, Allemagne ; Ludwig-Maximilians-Universität München, Munich, Allemagne

– Institut Max Planck d’optique quantique, Garching, Allemagne ; Ludwig-Maximilians-Universität München, Munich, Allemagne Anne L’Huillier – Université de Lund, Lund, Suède

“pour les méthodes expérimentales qui génèrent des impulsions lumineuses attosecondes pour l’étude de la dynamique électronique dans la matière”.

Le prix Nobel de chimie 2023

Moungi Bawendi – Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, États-Unis

– Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, États-Unis Louis Brus – Columbia University, New York, NY, USA

– Columbia University, New York, NY, USA Alexei Ekimov – Nanocrystals Technology Inc., New York, NY, USA

«pour la découverte et la synthèse de points quantiques»

Le prix Nobel de physiologie ou médecine 2023

Katalin Kariko – Université de Szeged, Szeged, Hongrie ; Université de Pennsylvanie, Philadelphie, PA, États-Unis

– Université de Szeged, Szeged, Hongrie ; Université de Pennsylvanie, Philadelphie, PA, États-Unis Drew Weissman – Penn Institute for RNA Innovations, University of Pennsylvania, Philadelphie, PA, États-Unis

« pour leurs découvertes concernant les modifications des bases nucléosidiques qui ont permis le développement de vaccins à ARNm efficaces contre le COVID-19 »

Le prix Nobel de littérature 2023

Jon Fosse – Norvège ; L’Autriche

“pour ses pièces et sa prose innovantes qui donnent une voix à l’indicible”

Le prix Nobel de la paix 2023

Narges Mohammadi – Iran

« pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et son combat pour promouvoir les droits humains et la liberté pour tous »

Prix ​​de la Banque de Suède en sciences économiques à la mémoire d’Alfred Nobel 2023

Claudia Goldin – Harvard University, Cambridge, MA, USA

« pour avoir fait progresser notre compréhension de la situation des femmes sur le marché du travail »