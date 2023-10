La Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis annonce dimanche, l’organisation le 19 Octobre 2023 dans la capitale, d’un workshop sur ” La Zone de Libre-échange Continentale Africaine ZLECAF“.

Cet événement qui se tient en partenariat avec la Douane Tunisienne et la GIZ Tunisie (Agence allemande de coopération internationale), vise à “Maîtriser la spécificité de l’Accord de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine ZLECAF, connaître les exigences d’octroi de traitement préférentiel dans le cadre de cet accord et les avantages et les inconvénients de cet accord” et enfin, “maîtriser le système de certification de l’origine préférentiel”.

Toute entreprise peut contacter la CCIT, pour participer à cette journée.

L’Accord de la ZLECAF est entré en vigueur en mai 2019. Il a été ratifié par la Tunisie le 7 août 2020. C’est l’un des projets phares de l’Union africaine (UA) qui visent à renforcer la coopération sud-sud pour une Afrique “intégrée, prospère et pacifique”, en cohérence avec l’Agenda 2063 de l’UA et à consolider les relations commerciales entre les 55 Etats membres de l’union, dans un marché totalisant plus de 300 millions de consommateurs et de 3400 milliards de dollars d’échanges annuellement.

Cet accord vise à lever les barrières douanières entravant la libre circulation des marchandises et des services entre les pays africains.

La Tunisie avait exporté, le 17 juillet 2023, la première cargaison de résine vers le Cameroun, sous le régime de la Zone de libre-échange continentale africaine, avait annoncé le Centre de promotion des exportations (Cepex).

Deux entreprises tunisiennes exportatrices opérant dans les secteurs de la chimie et des industries alimentaires ont obtenu les premiers certificats d’origine de l’accord de la ZLECAF pour exporter vers le Cameroun, avait annoncé, le 17 mai 2023, le ministère du Commerce et du Développement des exportations.